Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Radfahrer verletzt (23-2504)

Speyer (ots)

25.04.2019, 09.10 Uhr Durch einen Ersthelfer wurde ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße / Karl-Spindler-Straße gemeldet. Nach jetzigem Kenntnisstand bog ein 62-jähriger Radfahrer aus der Karl-Spindler-Straße nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße ein und stieß dort mit einer 55-jährigen Radfahrerin zusammen, die den dortigen in beide Fahrtrichtung freigegebenen Radweg in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden beide Radfahrer, die zur Unfallzeit keinen Helm trugen, verletzt. Sie wurden mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer, Tel. 06232/1370, in Verbindung zu setzen.

