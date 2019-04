Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus(59-2504)

Dudenhofen (ots)

23.4.2019 - 25.04.2019 Bislang Unbekannte haben im Boligweg versucht, an einem Einfamilienhaus ein kleines Fenster neben der Hauseingangstür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Ein weiterer Versuch, die Kellertür aufzuhebeln, scheiterte ebenfalls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

