Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Papiere aus Rucksack entwendet (41-2404)

Speyer (ots)

24.04.2019, 11.00 Uhr In der Maximilianstraße wurde einer 76-jährigen Frau aus einem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, eine Briefmappe mit diversen Ausweispapieren entwendet. Sie selbst hatte zunächst nichts bemerkt und wurde erst durch eine Passantin auf ihren offenen Rucksack aufmerksam gemacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell