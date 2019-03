Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Regionalexpress fährt nach Sturm in umgestürzten Baum

Goldshöfe (ots)

Ein Lokführer eines Regionalexpress in Richtung Ellwangen ist am Sonntagnachmittag (10.03.2019) gegen 16.40 Uhr auf Höhe Goldshöfe in einen schräg in die Fahrbahn ragenden Baum gefahren. Ersten Erkenntnissen zu Folge fiel der Baum durch das Unwetter in die Oberleitung und beschädigte hierdurch einen Oberleitungsmast. Der Lokführer des mit etwa 80km/h herannahenden Zuges konnte einen Zusammenprall nicht verhindern, wodurch die Frontscheibe des Regionalexpress beschädigt wurde. Nach jetzigen Erkenntnissen verletzte sich durch den Vorfall keiner der etwa 20 Reisenden im Zug. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 18.10 Uhr den Baum aus der Oberleitung entfernten, konnte der Zug seine Reise bis Ellwangen fortsetzen. Durch die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Goldshöfe und Ellwangen aufgrund der Reparaturarbeiten kam es zu bahnbetrieblichen Beeinträchtigungen.

