POL-PDMY: Wohnungseinbrüche in Münstermaifeld und Ochtendung

Münstermaifeld und Ochtendung (ots) - Am Samstag, den 17.11.2018, kam es zwischen 16:00-19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Johann-Büchel-Straße in Münstermaifeld. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Montag, den 19.11.2018, zwischen 18:00-18:15 Uhr in Ochtendung in der Josefstraße. Dort überraschte der Täter den Hauseigentümer im Schlaf. Der Unbekannte flüchtete anschließend fußläufig.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei Mayen unter der Tel.-Nr. 02651-801-0 entgegen.

