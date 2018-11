POL-PDMY: Wohnungsbrand

Kaifenheim (ots) - Am Mittwoch, 21.11.2018, ereignete sich gegen 16.40 Uhr in Kaifenheim ein Wohnungsbrand. Brandursache dürfte ein vergessener Kochtopf auf dem Elektroherd gewesen sein, der eine Dunstabzugshaube entzündete. Die Löschversuche des Hausherrn schlugen fehl. Der Brand wurde dann durch die Feuerwehren aus Kaisersesch, Kaifenheim, Roes und Brachtendorf gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt.

