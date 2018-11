Ellenz-Poltersdorf (ots) - Am Dienstag wurde in der Zeit von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr ein Einbruch in ein Wohnhaus in Ellenz-Poltersdorf verübt. Die Haustüre des Einfamilienhauses in der St. Sebastianusstraße wurde aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell