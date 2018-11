POL-PDMY: Pressebericht für das WE 16. - 18.11.2018

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Ca. 300 Gramm Marihuana konnten am Freitag gegen 15.00 Uhr im Rahmen einer Personenkontrolle und anschließenden Wohnungsdurchsuchung sichergestellt werden. Zunächst wurde bei einer Personenkontrolle auf einem Wirtschaftsweg in der Grafschaft von den Polizeibeamten bei einem 26- und einem 32-jährigen Grafschafter starker Marihuanageruch bemerkt. Der Jüngere räumte auf Vorhalt ein, gerade einen Joint geraucht zu haben. Bei seiner Durchsuchung wurden knapp 10 Gramm Marihuana gefunden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden bei dem Älteren etwa 300 Gramm Marihuana sowie diverse typische Utensilien für den Handel aufgefunden.

Sachbeschädigung In der Nacht zum Samstag wurde in Bad Neuenahr, Telegrafenstraße, eine Außenlaterne an der Rosenkranzkirche demoliert. Bisher unbekannte Täter zerstörten die Glasglocke an dem etwa 2,5 Meter hohen Laternenmast. Ein Zeuge hatte gegen Mitternacht das laute Gegröle einer 7-8 köpfigen Gruppe junger Leute gehört. Am Samstagmorgen bemerkte er dann die Scherben, die unter der Laterne auf dem Boden lagen und meldete dies der Polizei Bad in Neuenahr-Ahrweiler. Weitere Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Telefon 02641-9740.

Verkehrsunfallflucht Am Samstagabend kam es in Heimersheim zu einer Verkehrsunfallflucht: eine 27-jährige Fahrerin aus Bad Neuenahr war beim Ausparken gegen einen anderen parkenden PKW gestoßen. Beim weiteren Rangieren stieß sie erneut gegen den parkenden Wagen. Der Vorfall wurde vom Freund der Halterin des geschädigten PKW zufällig beobachtet. Er hörte zweimal den Knall und bemerkte, wie sich das stehende Fahrzeug seiner Freundin bewegte. Obwohl der Freund die Unfallfahrerin aufforderte stehen zu bleiben, fuhr die junge Frau davon. Sie konnte aufgrund der Zeugenhinweise wenig später von der Polizei ermittelt werden.

Kradunfall mit Rehwild Glück im Unglück hatte ein 58-jähriger Kradfahrer Weilerswist, der am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der L 83 zwischen Bölingen und Vettelhoven mit einem Reh zusammenstieß. Der Kradfahrer kam zu Fall und zog sich Prellungen zu. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Das Krad war nach dem Sturz nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

