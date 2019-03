Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Nähnadeln auf Sitzplätze präpariert

Stuttgart (ots)

Bislang unbekannte Täter haben drei Sitzplätze in einem Viererabteil einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg mit insgesamt drei Nähnadeln präpariert. Eine 64-jährige Reisende sowie ein 51-jähriger Reisender setzten sich gegen 21.30 Uhr, kurz vor dem Halt in Stuttgart-Vaihingen, auf die Nadeln mit einer Länge von 4,5cm und verletzten sich hierdurch leicht. Alarmierte Bundespolizisten trafen vor Ort einen weiteren 36-jährigen Reisenden an, welcher eine Nadel auf dem Sitz bemerkte, sich jedoch nicht daraufsetzte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall, insbesondere zu den noch unbekannten Tätern, werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

