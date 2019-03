Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Korrektur zur Pressemitteilung "Rucksack mit 5.500,- EUR Bargeld gestohlen"

Stuttgart (ots)

Die Tatzeit des Diebstahl war am Donnerstagmorgen (07.03.2019) und nicht wie in der ursprünglichen Pressemitteilung veröffentlicht am Freitagmorgen (08.03.2019).

