Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizisten nehmen gesuchten 28-Jährigen fest: Strafvollstreckung wegen Betruges

Ulm (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Donnerstagmittag (07.03.2019) gegen 12.50 Uhr einen 28-Jährigen im Ulmer Hauptbahnhof festgenommen. Die Polizeibeamten überprüften die Identität des Mannes im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der bereits wegen Betruges verurteilte deutsche Staatsangehörige von der Staatsanwaltschaft Ulm mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde, da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht vollständig bezahlt hatte. Der in Ulm wohnende Mann konnte die noch offene Strafe nicht begleichen, sodass er nun ersatzweise für 38 Tage ins Gefängnis muss. Bundespolizisten brachten den 28-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

