Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung im Regional-Express

Stuttgart (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung ist es am Montagabend (04.03.2019) gegen 22.15 Uhr in einer Regionalbahn von Stuttgart nach Ludwigsburg gekommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge stieg eine 18-jährige Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof in die Bahn, während sie etwa zwei Minuten später einen bislang unbekannten Mann bemerkte, welcher offenbar an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Hierbei soll der Unbekannte fortwährend in Richtung der 18-Jährigen geschaut haben, weshalb sie das Abteil wechselte und sich zu anderen Reisenden setzte. Den mutmaßlichen Täter beschreibt die Reisende als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, mit kurzen nach oben gestylten schwarzen Haaren, buschigen Augenbrauen, Vollbart und arabischem oder indischen Aussehen. Zur Tatzeit soll er eine hellblaue Jeanshose, ein weißes Langarm-Shirt, eine dunkle Jeansjacke mit weißem Innenfutter, einen kupferfarbenen Schal und beige Turnschuhe getragen haben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell