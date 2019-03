Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Rucksack mit 5.500,- EUR Bargeld gestohlen

Stuttgart (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagmorgen (08.03.2019) zwischen 07.32 Uhr und 07.55 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 den Rucksack eines 60-Jährigen auf der Fahrt von Endersbach zum Stuttgarter Hauptbahnhof gestohlen. Im Rucksack des Reisenden befanden sich neben 5.500,- EUR Bargeld, auch ein Apple MacBook Pro, ein iPad sowie diverse Ladekabel und Unterlagen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

