Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Schlägerei im Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen (10.03.2019) gegen 05.10 Uhr auf drei Jugendliche im Alter von 18 bis 20 Jahren in einem Schnellrestaurant im Stuttgarter Hauptbahnhof eingeschlagen. Ersten Erkenntnissen zu Folge sollen die mindestens fünf Unbekannten die Jugendlichen aus bislang unbekannten Gründen bereits zuvor verbal angegangen sein, weshalb diese zu dem Schnellrestaurant flüchteten und den Polizeinotruf wählten. Im weiteren Verlauf folgten die mutmaßlichen Täter ihnen offenbar und attackierten diese unvermittelt mit mehreren Faustschlägen sowie Stühlen. Einer der Täter soll zudem ein Schlagring benutzt haben, während ein weiterer ein Messer gezogen und angedroht haben soll. Alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei trafen vor Ort die drei Jugendlichen an, welche leichte Verletzungen im Gesichtsbereich aufwiesen. Bei einer Fahndung nach den flüchtigen Tätern fanden die Polizeibeamten in der Nähe des Tatortes ein Einhandmesser auf. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Daniel Kroh

Telefon: 0711 / 55049 - 107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell