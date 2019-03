Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrsunfallfluchten

Germersheim (ots)

In der Nacht vom 08.03.2019 auf den 09.03.2019 kam es in der Bergstraße in Germersheim zu einer Verkehrsunfallflucht an einem am Straßenrand geparkten PKW. Hierbei entstand ein Streifschaden an der Fahrertür in Höhe von ca. 500 Euro.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es in dieser Nacht in der Hans-Sachs-Straße. Hierbei wurde der Außenspiegel eines ebenfalls geparkten PKW beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

