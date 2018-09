POL-F: 180910 - 860 Frankfurt-Nordend: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots) - (em) In der Nacht von Sonntag (09.09.2018) auf Montag (10.09.2018) trieben zwei Fahrraddiebe im Nordend ihr Unwesen. Die Polizei erwischte die beiden auf frischer Tat und nahm sie fest.

Gegen 00.35 Uhr fielen Zivilbeamten im Bereich des Martin-Luther-Platzes zwei Männer auf, welche an einem Fahrradständer eingehend hochwertige Fahrräder sowie deren Schlösser betrachteten. Dabei beließen sie es zunächst. Kurz darauf schlugen die beiden jedoch in der Bornheimer Landstraße zu und entwendeten dort ein schwarzes Damenrad der Marke Btwin sowie einen Fahrradsattel. Sofort erfolgte die Festnahme. Bei den beiden Tatverdächtigen fanden die Beamten einen Seitenschneider, einen Bolzenschneider sowie ein Cuttermesser.

Das Werkzeug sowie das Diebesgut wurden sichergestellt und die mutmaßlichen Täter, 46 und 50 Jahre alt, festgenommen. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

