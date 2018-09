POL-F: 180910 - 858 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Roller entwendet

Frankfurt (ots) - (ne) Trotz Lenkerschloss ist es unbekannten Dieben am Wochenende gelungen einen Piaggio-Roller am Hauptbahnhof zu entwenden.

Das Gefährt stand am Samstagabend angeschlossen im Bereich einer Linienbushaltestelle. Als der Eigentümer am Sonntag damit fahren wollte, war der Roller samt Schloss verschwunden.

