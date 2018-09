POL-F: 180910 - 859 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Dieb festgenommen

Frankfurt (ots) - (em) Gestern Nacht (09.09.2018) hat ein 34-Jähriger an einem Kiosktresen in der Kaiserstraße ein Smartphone sowie 80 Euro Bargeld eines 37-Jährigen entwendet. Der Dieb konnte festgenommen werden.

Gegen 23.00 Uhr trat der mutmaßliche Täter an den Tresen des Kiosks, um etwas zu kaufen. Er erblickte ein auf dem Tresen liegendes Smartphone sowie Bargeld. Nach dem Zahlen legte er sein Portemonnaie auf ebendieses Handy sowie Geld, sah sich um und zog schließlich mit dem Diebesgut von dannen. Der Eigentümer des Samsung S3, welcher ebenfalls an dem Kiosk stand, bemerkte den Diebstahl sofort, eilte dem Mann hinterher und alarmierte die Polizei, so dass zeitnah die Handschellen klickten.

Dem Opfer konnte das Diebesgut vor Ort wieder ausgehändigt werden. Der Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Aktualisiert am 10.09. um 14.15 Uhr

