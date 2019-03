Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Ölspur

Schwegenheim (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer verlor am Samstagvormittag im Bereich der Speyerer Straße in Schwegenheim bis zur B272 in Fahrtrichtung Landau aufgrund eines technischen Defekts Betriebsstoffe. Die Ölspur zog sich über mehrere Kilometer durch die Ortschaft und wurde anschließend durch die Straßenmeisterei und eine Fachfirma beseitigt. Im Rahmen der Straßenreinigung kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

