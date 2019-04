Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Verkehrskontrolle

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag, 23.04.2019, auf Mittwoch, 24.04.2019, kontrollierten im Zeitraum von 23:30 bis 01:00 Uhr Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Ludwigshafener Straße gezielt den fließenden Straßenverkehr. Um 23:55 Uhr fuhr eine 27-Jährige aus Mannheim mit einem Kleintransporter in die Kontrollstelle. Aufgrund von Atemalkohol wurde sie auf die Polizeidienststelle gebracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,56 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a StVG wurde eingeleitet und der Vorgang an die Zentrale Bußgeldstelle abgegeben. In der Regel ist in solchen Fällen mit einer Geldbuße von 500 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat zu rechnen. Erfreulicherweise war dies die einzige Beanstandung bei insgesamt circa 25 kontrollierten Fahrzeugen.

