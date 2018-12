Freiburg (ots) - Löffingen - 05.12.2018, eine angebliche Firma aus Niedersachsen meldet sich schriftlich und teilt mit, dass der Angeschriebene insgesamt mehrere Hundert Euro Schulden habe. Die Schulden seien bei Gewinn- und Zeitschriftenverlagen entstanden und diese Forderungen seien nun an die Firma abgetreten worden. Aufgrund Inkasso- und Mahnkosten sei nun eine Gesamtsumme von 760.- Euro zusammengekommen. Wenn diese Summe nun innerhalb 3 Tagen überwiesen werde, könne von einem gerichtlichen Mahnverfahren abgesehen werden. Die Summe ist auf ein Konto in Bukarest, Rumänien zu überweisen. Der Angeschriebene hat in diesem Fall genau richtig gehandelt. Zunächst hat er sich dazu entschlossen die Forderung zu ignorieren und ließ sich auch nicht durch die kurze Frist unter Druck setzen. Anschließend erstattete er Anzeige beim Polizeiposten Löffingen.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es die Firma in Niedersachsen überhaupt nicht gibt und die anderen angegebenen Daten zu einer völlig fremden Firma gehören die mit Inkasso nichts zu tun hat. Unsere Empfehlung lautet, wenn sie einen solchen Brief bekommen und sich unsicher sind ob es sich hier um ein berechtigte Forderung handelt, wenden sie sich bitte an die örtliche Polizeidienststelle.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt ist erreichbar unter 07651/93360.

