POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht in der Milchhofstraße

Am Mittwoch (05.12.18), zwischen 07.15 Uhr und 13.30 Uhr, wurde ein in der Milchhofstraße, in Höhe der Hausnummer 20, geparkter Smart durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

