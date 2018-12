POL-FR: Folgemeldung: Rheinfelden: Unseriöser Spendensammler begeht Diebstahl - Ermittlung eines Tatverdächtigen

Freiburg (ots) - Wie berichtet wurde am Dienstag, 04.12., gegen 10.30 Uhr, eine ältere Frau in einem Geschäft in Rheinfelden bestohlen. Am gleichen Tage gegen 12 Uhr wurden ebenfalls betrügerische Spendensammler in Laufenburg kontrolliert und angezeigt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen ergab sich ein konkreter Verdacht gegen einen Jugendlichen, welcher der Polizei kein Unbekannter ist. Dieser dürfte für den Diebstahl in Rheinfelden verantwortlich zu sein. Es handelt sich um einen 14jährigen Jugendlichen mit Wohnsitz in Frankreich. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Rheinfelden.

Ursprungsmeldung vom 04.12.: Rheinfelden: Unseriöser Spendensammler begeht Diebstahl

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr wurde eine ältere Dame in einem Geschäft beim Oberrheinplatz von einem vermeintlichen Spendensammler bestohlen. Der Mann zeigte der 82 Jährigen ein Schreiben mit einem Spendenaufruf vor. Die gutmütige Frau trug sich auf der Spendenliste mit einem kleinen Betrag ein und entnahm ihrem Geldbeutel einen 100 Euro-Schein. Diesen schnappte sich der Mann, ging aus dem Geschäft und in Richtung Werderstraße. Er war ca. 20-25 Jahre alt, etwa 165cm groß, dunkle Haare, komplett schwarz gekleidet. Er trug zudem eine schwarze Baseball-Mütze und einen Kapuzenpullover. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem vorgezeigten Schreiben nicht um eine tatsächliche, seriöse Spendensammlung handelte.

Deshalb warnt die Polizei: Fallen Sie nicht auf die Betrugsmasche herein. Wenn Sie angesprochen werden oder man sich Ihnen in den Weg stellt, dann schützen Sie ihre Wertsachen. Spendensammler mit einem "Klemmbrett", die auf öffentlichen Parkplätzen unterwegs sind, sind in den seltensten Fällen seriös. Lassen Sie Ihr Portmonnaie in der Tasche. Wenn Sie etwas in die Hand nehmen wollen, dann ihr Mobiltelefon - und damit verständigen Sie bitte die Polizei. Informieren Sie sich über seriöse Organisationen und spenden Sie an diese. Lassen Sie sich auf der Straße nicht unter Druck setzen.

Hinweise erbeten an der Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623/7404-0.

