POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Betrügern auf der Spur

Freiburg (ots) - Zwei Betrügern auf die Spur kam die Ermittlungsgruppe "IuK" beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen. Den jungen Männern wird vorgeworfen, unter Verwendung falscher oder missbräulich verwendeter Personalien in Onlineshops Waren bestellt zu haben. Sie hatten nie die Absicht, zu bezahlen und ließen sich die Bestellungen an verschiedene Anschriften in Waldshut-Tiengen liefern. Dank eines Hinweises eines aufmerksamen Bürgers kam man den beiden auf die Schliche. Bei einer Durchsuchung konnte umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt werden. Es stellte sich heraus, dass sie Waren im Gesamtwert von beinahe 35000 Euro bestellt hatten. Die tatsächliche Schadenssumme lag bei rund 8500 Euro. Die Tatverdächtigen zeigten sich geständig. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen gewerbsmäßigen Warenkreditbetrugs erstattet.

