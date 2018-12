POL-FR: Klettgau: Verkehrsunfall mit Folgen für den Geschädigten - unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Freiburg (ots) - Ein kleiner Verkehrsunfall am Mittwochmorgen hatte in Klettgau-Erzingen weitaus größere Folgen für den Geschädigten als für den Schädiger. Der Schädiger, ein 30 Jahre alte Autofahrer, hatte gegen 08:40 Uhr beim Aussteigen unachtsam die Türe geöffnet. Ein auf der Hauptstraße fahrender BMW-Fahrer prallte gegen die offene Türe. Dabei wurde ein Schaden von rund 2500 Euro verursacht. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass der 23 Jahre alte BMW-Fahrer keinen Führerschein hatte. Außerdem verrieten drogentypische Auffälligkeiten einen möglichen Drogenkonsum. Diesen räumte der BMW-Fahrer auch ein. Er musste mit zur Blutprobe. So kam der Unfallverursacher mit einem Verwarnungsgeld davon, sein geschädigter Unfallgegner dagegen muss sich wegen einer Straftat verantworten.

