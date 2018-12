POL-FR: Inzlingen: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend gegen 18 Uhr wurde in ein Wohnhaus im Möndenweg in Inzlingen eingebrochen. Der unbekannte Täter stieg hierzu über ein Vordach auf einen Balkon, wo die Balkontüre aufgehebelt wurde. Anschließend wurde das Haus nach Wertsachen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Eine Anwohnerin bemerkte in diesem Zeitraum einen dunkel gekleideten Mann am Anwesen. Die Frau sprach den Mann an, woraufhin dieser flüchtete. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Bei der sofortigen Fahndung mit allen verfügbaren Polizeikräften wurden in verschiedenen Bereichen Straßensperren eingerichtet und Personen und Fahrzeuge kontrolliert. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Polizei hat den Fall übernommen. Sie bittet um Hinweise, wem im Tatzeitraum im Bereich Möndenweg Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Sachdienliche Mitteilungen können unter der Telefonnummer 07621-1760 erfolgen.

