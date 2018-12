POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Freiburg (ots) - Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochmorgen auf der B 34 in Höhe des Gewerbeparks Lonza eine verletzte Beifahrerin gefordert. Ein 39 Jahre alter Sattelzugfahrer hatte gegen 10:45 Uhr beim Fahrstreifenwechsel einen Pkw übersehen. Der Lkw und der Pkw waren auf dem zweispurigen Streckenabschnitt vom Obi-Kreisel kommend in Richtung Waldshut gefahren. Nach der dortigen Ampelanlage zog der Lkw-Fahrer nach rechts und stieß gegen den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden BMW, den er hinten links traf. Dadurch drehte sich der BMW und wurde in der Folge vor dem Sattelzug hergeschoben. Im BMW verletzte sich die 75 Jahre alte Beifahrerin am Kopf und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der 76-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell