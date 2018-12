POL-FR: Lörrach: Verdacht des Diebstahls von Reifen - Tatverdächtige festgenommen

Freiburg (ots) - Aufgrund des Hinweises einer Zeugin wurden am Donnerstag, gegen 02.30 Uhr, zwei Verdächtige beim Diebstahl einer Vielzahl von Reifen vorläufig festgenommen. Die beiden Männer waren bei einem Reifenhandel in der Brombacher Straße gerade dabei Altreifen in einen Lieferwagen zu laden, als sie von der Polizei gestellt werden konnten. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollten etwa 40 Reifen entwendet werden. Die Tatverdächtigen, 39 und 41 Jahre alt, nigerianischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen. Das Polizeirevier Lörrach prüft, ob das Duo für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell