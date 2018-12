POL-FR: Freiburg-Weingarten: Unfall mit zwei Straßenbahnen - sechs leicht Verletzte und hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - STADTKREIS FREIBURG

Sechs leicht verletzte Personen und vorsichtig geschätzt 200.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls zweier Straßenbahnen am Donnerstagmorgen (6. Dezember), gegen 08.10 Uhr. Nach den bisherigen Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei fuhr eine Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Haid und musste vor der Endhaltestelle am VAG-Zentrum wegen eines Haltesignals anhalten. Der Fahrer einer nachfolgenden Straßenbahn erkannte die Situation offenbar zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Durch den Zusammenprall wurde der Fahrer der auffahrenden Bahn sowie vier Fahrgäste leicht verletzt. In der wartenden Straßenbahn wurde ein Passagier ebenfalls leicht verletzt. Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter Telefon 0761/882-3100 in Verbindung zu setzen.

wr

