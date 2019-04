Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Einbruch in Taxizentrale

Montabaur (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein auf Kipp stehendes Kunststofffenster auf und stiegen so zunächst in den Heizungsraum einer Taxizentrale im Floriansweg in Hachenburg ein. Anschließend hebelten sie eine Zwischentür auf und gelangten so in das angrenzende Büro. Dort entwendeten sie ein Mobiltelefon, sowie Bargeld in Höhe von ca. 260 Euro. Hinweise bitte an die PI Hachenburg (02662/95580).

