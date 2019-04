Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Westerburg (ots)

Ein lebensältere Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Westerburg befuhr am 04.04.2019, etwa 14:30 Uhr, die Westerburger Adolfstraße, als sie in Höhe des dortigen ehemaligen Autohauses einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Personenkraftwagen streifte. Sie fuhr anschließend weg und suchte erst danach in Begleitung die Adolfstraße erneut auf. Das geschädigte Fahrzeug war inzwischen nicht mehr auffindbar. Dann meldete sie den Unfall bei der Polizei, wo eine Verkehrsunfallflucht aufgenommen werden musste. Anhand der heftigen Anstoßspuren auf der rechten Seite ihres schwarzen PKW war festzustellen, dass der andere Wagen ebenfalls stark beschädigt sein dürfte, vermutlich vorwiegend hinten links oder auf der ganzen linken Seite. Das gesuchte Fahrzeug dürfte blau (mittel- bis dunkelblau) gewesen sein. Der Geschädigte bisher nicht bekannt und wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

