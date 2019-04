Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg. Unfallflucht auf Parkplatz

Hachenburg (ots)

Am 02.04.2019 um 08:00 Uhr parkt ein Mann seinen PKW DB auf dem Parkplatz eines Rehazentrums in der Saynstraße in Hachenburg. Um 14:00 Uhr kehrt er zu seinem PKW zurück und stellt anschließend einen Schaden in der hinteren rechten Fahrzeugtüre fest. Vermutlich hat ein unbekanntes Fahrzeug rechts neben dem PKW geparkt und beim ein-/aussteigen eine Fahrzeugtüre gegen den PKW geschlagen und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

