Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sexuelle Belästigung durch Jugendlichen

Wirges (ots)

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Donnerstag, 28.03.2019, ca. 16:00 Uhr und 16:25 Uhr zwei Frauen im Bereich des Theodor-Heuss-Rings in Wirges unsittlich berührt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der ca. 15-19 jährige Täter im ersten Fall mit einem Fahrrad und im zweiten Fall zu Fuß im Theodor-Heuss-Ring unterwegs. Im Vorfeld wurde er auch von beiden Frauen dort wahrgenommen. Nachdem er die Frauen berührte, flüchtete er im zweiten Fall in Richtung Rolandstraße/Kirche. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: 15-19 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, schmale Statur, blasse Erscheinung, Brillenträger. Bekleidet war er mit einem dunkelgrauen/dunkelblauen Kapuzenpulli (sog. Hoodie) sowie einer dunklen bis schwarzen Jeanshose.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Montabaur, Tel. 02602/9226-0 zu melden.

