Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Motorradfahrer

Herschbach (Uww) (ots)

Gegen 17:00 Uhr befuhren ein Pkw und ein 28-jähriger Motorradfahrer aus der VG Selters in der genannten Reihenfolge die B 413 aus Richtung Dierdorf kommend in Fahrtrichtung Höchstenbach. Vor dem Ortseingang Herschbach bog der vorausfahrende Fahrzeugführer nach rechts ins Industriegebiet ab. Gleichzeitig bog ein aus dem Industriegebiet kommender Pkw nach links auf die B 413 ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer, der dabei schwer verletzt wurde und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Ein Verkehrsunfallgutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz hinzugezogen.

