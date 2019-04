Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht am Friedhof ***Zeugen gesucht***

Birlenbach (ots)

Am 01.04.2019, in der Zeit von 14:30 bis 15:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Friedhofes in Birlenbach an der L 318 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen PKW dort geparkt. Als er zurück an sein Fahrzeug kam, wies dieses einen Schaden am Kotflügel sowie der Stoßstange vorne rechts auf. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Diez zu melden (06432/601-0).

