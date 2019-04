Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Verkehrs- und Personenkontrollen führen zu Strafanzeigen

Westerburg (ots)

Am 30.03.2019 stellten Polizisten der Polizei Westerburg während Kontrollen gleich mehrere strafrechtlich relevante Verstöße fest. Um 16.45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein Mann kontrolliert der Marihuana mit sich führte. Um 17.25 Uhr wurde in der Herbert-Dohnalek-Straße ein Pkw kontrolliert, deren Insassen ebenfalls Marihuana dabei hatten. Auch wurden ein verbotenes Messer sowie ein Baseballschläger festgestellt. Der Fahrer des Pkw stand zudem unter dem Einfluss von Drogen und war nicht mehr fahrtüchtig. Die Drogen und das Messer wurden sichergestellt, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

