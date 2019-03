Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Diez (ots)

Am 31.03.2019, gegen 03:00 Uhr, konnte in Diez in der Limburger Straße ein in Schlangenlinien fahrendes Kleinkraftrad festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich weitere Hinweise, auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen. Erschwerend kommt für den Fahrer noch hinzu, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeug ist.

