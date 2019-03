Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Diez (ots)

Am Samstag, den 30.03.2019, gegen 13:45 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße in Diez zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die Fahrerin des Pkw bremste, um am Straßenrand zu parken. Dies wurde von der dahinterfahrenden Fahrradfahrerin übersehen. Sie fuhr auf das Heck des Pkws auf und stürzte. Hierbei verletzte sich die Radfahrerin leicht. Am Pkw und dem Fahrrad entstanden Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell