Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Randalierer in der Notaufnahme des Krankenhauses Montabaur

Montabaur (ots)

Am Samstag den 30.03.2019 um 22:20 Uhr wurde die Polizei in Montabaur über einen aggressiven Patienten in der Notaufnahme des Krankenhauses Montabaur in Kenntnis gesetzt, der dort randalieren würde. Der alkoholisierte 68-jährige Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde kurz zuvor als hilflose Person mit dem Verdacht auf Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung gemeldet und dort eingeliefert. Da sich der Bedarf einer ärztlichen Untersuchung aber nicht bestätigte und sich der Mann auch nicht beruhigen ließ, nächtigte er aufgrund seiner Aggressionen nicht im Krankenhaus, sondern in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell