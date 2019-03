Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung in Niederahr

Montabaur (ots)

Am 30.03.2019 wurde die Polizei in Montabaur um 12:10 Uhr darüber informiert, dass in der Oststraße in Niederahr eine verletzte Person liegen würde, die dringend ärztliche Hilfe benötige. Wie sich bei Eintreffen der Polizei und des DRK herausstellte, wurde der 48-jährige Geschädigte bereits einige Zeit zuvor von seinem 40-jährigen Kontrahenten derart heftig geschlagen, dass er Schmerzen im Brustbereich verspürte. Aufgrund sprachlicher Barrieren in Verbindung mit einer Alkoholisierung von 3,08 Promille konnten über die Hintergründe der Tat keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Geschädigte wurde dem Krankenhaus in Montabaur zugeführt.

