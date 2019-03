Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Widerstand und andere Delikte durch betrunkenen Fahrradfahrer in Siershahn

Am 29.03.2019 um 21:50 Uhr wurde die Polizei in Montabaur über einen betrunkenen Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße in Siershahn informiert, der gegen einen geparkten PKW gestoßen sei. Als die Polizei vor Ort eintraf und die Personalien bei dem Beschuldigten feststellen wollte, leistete dieser gegenüber der Polizei Widerstand und schlug um sich. Später wurde bei dem 36-jährigen Beschuldigten aus der VG Wirges eine deutliche Alkoholisierung festgestellt und Ermittlungsverfahren wegen Widerstand, Beleidigungen und eine Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Dem Beschuldigten wurde zudem eine Blutprobe entnommen, um die Beeinflussung von Alkohol und Drogen zu untersuchen.

