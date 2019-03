Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl zweier Fahrräder und eines Werkzeugkoffers aus Garage in Welschneudorf

Montabaur (ots)

In der Zeit zwischen dem 28.03.2019, 21:30 Uhr und dem 29.03.2019, 11:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einer unverschlossenen Garage in der Bornwiese in Welschneudorf zwei hochwertige Fahrräder und einen Werkzeugkoffer der Marke Hilti. Bei dem einen Rad handelt es sich um ein E-Bike und bei dem zweiten um ein Herrenrad mit Sonderanfertigung. Die Täter gelangten über die unverschlossene rückwärtig gelegene Garagentür in das Objekt. Der Schaden wird auf ca. 10000 Euro beziffert. Verdächtige Wahrnehmungen und andere Hinweise bitte unter 02602 - 92260 bei der Polizei in Montabaur melden.

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

