Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verfolgung endet in Garten - Polizei schnappt 25-Jährigen

Kaiserslautern (ots)

Etwas zu verbergen hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 25-Jähriger in der Dürerstraße. Während einer Personenkontrolle wurde in der Jacke des jungen Mannes eine geringe Menge Cannabis sichergestellt. Unvermittelt ergriff der 25-Jährige die Flucht und rannte davon. Die Beamten konnten ihn jedoch kurze Zeit später in einem nahe gelegenen Garten auf dem Boden liegend finden und festnehmen. Es stellte sich außerdem heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Deshalb wurde er mit zur Dienststelle genommen.

