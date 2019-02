Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Alkohol im Blut

Kaiserslautern (ots)

Mit unfassbaren 2,56 Promille war am Montagnachmittag ein 42-Jähriger mit dem Auto unterwegs und gefährdete somit sich selbst und weitere Verkehrsteilnehmer. Im Rauschenweg kam es dann zum Unfall: Unvermittelt zog der alkoholisierte Mann mit seinem Wagen auf den linken Fahrstreifen und krachte dort in das Auto eines 54-Jährigen. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand jedoch ein Sachschaden von circa 7000 Euro, beide Fahrzeugseiten wurden in Mitleidenschaft gezogen. Seinen Führerschein wird der 42-Jährige so schnell nicht wieder sehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell