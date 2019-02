Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall wegen tief stehender Sonne

Olsbrücken (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil er von der Sonne geblendet war, hat ein Autofahrer am Montagmorgen in Olsbrücken einen Unfall gebaut. Der 32-Jährige war auf dem Weg in Richtung Wörsbach, als er gegen 8.20 Uhr in der Hauptstraße auf ein stehendes Fahrzeug krachte. Der Fahrer gab an, dass er den Wagen wegen des hellen Sonnenlichts nicht gesehen habe.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Pkw des 32-Jährigen wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. | cri

