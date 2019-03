Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung in Wirges

Montabaur (ots)

Am 29.03.2019 um 16:20 Uhr kam es in Wirges in einem Feldweg nahe der Straße Steinerne Brücke zu einem Körperverletzungsdelikt. Der 53-jährige Beschuldigte geriet zunächst mit dem 71-jährigen Geschädigten in Streit, da dieser seinen Hund nicht an der Leine führte. In der Folge stieß der jüngere den älteren Kontrahenten zu Boden und wollte weiter auf diesen einschlagen, ehe weitere Zeugen dem am Boden liegenden Opfer zur Hilfe kamen und die Polizei verständigten. Der Geschädigte versuchte sich noch mit der Hundeleine zur Wehr zu setzen, wurde jedoch leicht verletzt und durch einen verständigten Krankenwagen noch vor Ort versorgt. Die Polizei nahm entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung auf.

