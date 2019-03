Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weitere Diebstähle aus Garagen in Dreikirchen

Montabaur (ots)

In der Straße im Eichelstück in Dreikirchen kam es zu weiteren Diebstählen aus Garagen. Bei einem Fall wurde in einem Tatzeitraum vom 23.03.2019 bis zum 28.03.2019 aus einer unverschlossenen Garage eine Motorsäge im Wert von 150 Euro entwendet. Bei einem weiteren Fall in gleicher Straße kann der Tatzeitraum zwischen dem 29.03.2019; 18:00 Uhr und dem 30.03.2019, 08:30 eingegrenzt werden. In diesem Fall wurde die Garage durch Schlossbohren und Hebeln gewaltsam geöffnet und daraus ein Mountainbike der Marke Rotwild im Wert von 2500 Euro, sowie ein Hochdruckreiniger, eine Säge und eine Bohrmaschine entwendet. Täterhinweise liegen in allen Fällen bislang nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem unbekannten Kraftfahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260.

