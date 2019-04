Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Hachenburg (ots)

In der Zeit vom 27.03.19 bis zum 30.03.2019 wurde die Umgrenzung (Mauer u. Zaun) eines Anwesens im Steinweg in Hachenburg vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Ein defektes Rücklicht blieb an der Unfallstelle zurück. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweis: Das o.g. Anwesen grenzt an den Parkplatz des ev. Kindergartens an!

Sachdienliche Hinweise bitte an die



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0



