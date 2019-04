Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzappel - Diebstahl eines Postzustellfahrzeuges -

56379 Holzappel (ots)

Am Dienstagmittag (02.04.2019) nutzte gegen 11:25 Uhr ein bislang unbekannter Täter die kurze Abwesenheit eines Postzustellers aus, um dessen Fahrzeug zu entwenden. Hierbei handelte es sich um einen gelben VW-Bus, Typ T 5, der in der Hauptstraße von Holzappel in Höhe einer Bankfiliale abgestellt war. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber, wurde das Zustellfahrzeug gegen 12:10 Uhr im Bereich Weinähr verlassen aufgefunden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an; Angaben zu entwendeten Gegenständen bzw. Postsendungen liegen noch nicht vor. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Anhalter im Bereich der L 325 im Gelbachtal mitzunehmen. Weiter werden eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, ihre Beobachtungen zu dieser Tat der PI Diez mitzuteilen.

