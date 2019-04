Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Versuchter Handtaschenraub

Bad Ems (ots)

Am 04.04.19 gegen 19.30 Uhr kam es in Bad Ems im Richard-Wagner-Weg unweit des Hauptbahnhofs zu einem versuchten Handtaschenraub. Die 54-jährige Geschädigte befand sich nach der Zugfahrt auf dem Nachhauseweg, als ein Unbekannter von hinten kommend versuchte, ihr die über die Schulter getragene Handtasche durch kräftiges Ziehen zu entreißen. Die Geschädigte kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Durch ihre Hilferufe wurde ein Passant auf die Situation aufmerksam und begab sich in deren Richtung. Der Täter verließ daraufhin den Tatort fluchtartig zu Fuß und ohne Beute. Eine unmittelbar durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Es wurde eine vage Täterbeschreibung abgegeben: männlich, etwa 185 cm groß, normale Figur, trug graues Kapuzenshirt und darüber eine dunkle Jacke, dunkelblaue Jeanshose. Hinweise an die Polizei Bad Ems.

